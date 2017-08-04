ÇANKAYA Köşkü’nde önceki gün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önümüzdeki dönemdeki komuta kademesi şekillendirilirken, FETÖ’nün kumpas davaları ve baskıları nedeniyle mağdur olmuş askerlere ilişkin terfiler de dikkat çekti.

YAŞ’ta terfi ettirilen isimler arasında kumpas mağduru komutanlar da yer alıyor. Deniz Kuvvetleri’nde tuğamiralliğe terfi eden albayların 8’ini, kumpas mağdurları oluşturdu. Balyoz mağduru Türker Koçpınar, Yavuz Kılıç, Ayhan Gedik, Cem Okyay ve Şafak Duruer ile Askeri Casusluk davası mağduru Aykut Manioğlu, İlker Özkan ve Yalçın Özkütük, tuğamiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri’nde Askeri Casusluk davası mağduru Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu, tuğgeneralliğe terfi etti. Kardak krizi sırasında adaya Türk bayrağı diken SAT komando timinde yer alan Albay Ercan Kireçtepe ile cezaevinden çıktıktan sonra SAT Komutanı olan Albay Mustafa Turhan Ecevit, Poyrazköy kumpası mağduruydu. 2 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

KÖSELE’NİN DURUMU

Öte yandan YAŞ sonrasında yeni kuvvet komutanlarının isimleri açıklanırken, diğer general ve amirallerin yeni görev yerleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Atama listeleriyle ilgili çalışmanın devam ettiği ve bazı komutanların emeklilik talebinde bulunmasının beklendiği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmayan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, emeklilik dilekçesi vermesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Her yıl YAŞ sonrasında, yeni görev yerlerinden memnun olmayan ya da terfi beklerken alamayan birkaç komutan emeklilik dilekçesi veriyor. Bu nedenle, YAŞ sonrasında bazı kadrolar yeniden boşalıyor ve tekrar atama yapılması gerekiyor.

JANDARMA BEKLİYOR

Bu yıl Donanma Komutanı Oramiral Kösele’nin emeklilik dilekçesi vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira, Kösele’den kıdem bakımından 4 sıra geride ve bir rütbe altta bulunan Koramiral Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi. Rütbe bekleme süresini tamamlamadığı için emekli edilemeyen Oramiral Kösele, görevine devam etmek isterse, kendisinden alt rütbedeki kuvvet komutanının emrine girmiş olacak.

Henüz ataması yapılmayan görevler arasında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) da yer alıyor. Bu göreve ilk kez Kara Kuvvetleri’nden bir orgeneral yerine JGK’dan bir korgeneralin atanabileceği belirtiliyordu. Tercih bu yönde olursa, Korgeneral Ata Kalkan ile Korgeneral Arif Çetin arasında bir seçim yapılacağı konuşuluyor. Eski uygulamaya devam edilmesi halinde ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın bu göreve kaydırılabileceği ifade ediliyor.

GENERAL HAKKINDA ERKEN EMEKLİLİK KARARI

YAŞ, sadece Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız’ı 1 yıl erken terfi ettirirken, ilk kez 6 general hakkında da “erken emeklilik” kararı aldı. Rütbe bekleme sürelerini tamamlamalarına 1 yıl olan korgeneraller Yılmaz Uyar ve Mehmet Faruk Şengün ile tümgeneraller Atilla Şirin, Ömer Şevki Gençtürk, Rafet Sevinç Şaşmaz ve Abdullah Arslan emekli edildi.

Korgeneral Şengün’ün darbe girişimi sonrasında yaptığı “Bu darbe girişimini kabul etmek mümkün değildir” açıklaması, Başbakanlık resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı. Korgeneral Uyar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbe girişiminden birkaç saat önce Kara Havacılık Komutanlığı’nda inceleme yapmakla görevlendirdiği isimler arasında yer alıyordu. Tümgeneral Şirin’in Akıncı Üssü’nde rehin tutulanları 16 Temmuz sabahı kurtarıp tahliye edenler arasında yer aldığı belirtiliyordu. Tümgeneral Gençtürk Kara Kuvvetleri Personel Başkanı olarak görev yaparken, 15 Temmuz günü terfi listesi çalışmalarını Genelkurmay Başkanı’na götürmüş ve darbecilerin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Tümgeneral Şaşmaz, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Strateji Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Tümgeneral Abdullah Arslan ise kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin başkanıydı.

15 Temmuz günü darbe girişimi öncesinde bir helikopter pilotunun MİT’e ihbarda bulunması üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’ni (SKKHM) arayarak “Türk hava sahasını her türlü askeri uçuşa yasaklıyorum” emrini vermişti. Akar’ın söz konusu emri bildirdiği SKKHM Amiri Tuğgeneral İlhan Kırtıl, kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen isimler arasında yer aldı.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 228’E ÇIKTI

GEÇEN yıl YAŞ öncesinde, darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle, 149 general ve amiral TSK’dan ihraç edilmişti. Bazı komutanlar hakkında YAŞ’ta alınan emeklilik kararlarıyla birlikte, TSK’dan ayrılan general ve amirallerin sayısı 197’ye ulaşmıştı. Neticede, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki general ve amirallerin toplam sayısı 326’dan 196’ya gerilemişti. Önceki gün YAŞ’ta alınan terfi ve emeklilik kararlarının ardından, general ve amirallerin sayısı 228’e yükseldi.

‘HAVA’DA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

HAVA Kuvvetleri’nde 2 numaralı görev tanımı “Muharip Hava Kuvveti ve Füze Savunma Komutanı” şeklinde yapılıyordu. Bu göreve yeni atanan isim orgeneralliğe terfi eden Korgeneral Hasan Küçükakyüz olurken, görev tanımı “Muharip Hava Kuvveti Komutanı” olarak değiştirildi.