Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na sonradan eklenen “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir” bölümünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen 27 Aralık 2015 tarihli “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu karara bağladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 4/A maddesinin 6’ncı fıkrasına eklenen “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir” bölümünü iptal etti. İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

ESKİSİ GİBİ OLACAK

6 ay içinde yeni düzenleme yapılmazsa, kanun eski şekliyle uygulanacak. Kanunun eski halinde, “Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez” deniliyordu.

AYM

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