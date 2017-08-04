TSK'dan yapılan haftalık değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini devam ettirirken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürdüğü vurgulandı.

ORTA ÇAPLI OPERASYONLAR

İHA'nın haberine göre; TSK'dan yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (27 Temmuz - 3 Ağustos 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl ve Muş) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak / Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari / Yüksekova, Van / Gürpınar, Bingöl / Solhan ve Muş / Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

İcra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi, (Gri listede yer alan Dijyar (K) Behtin Bilen, sözde Herekol alanı halkla ilişkiler birimi sorumlusu teslim oldu, Mavi listede yer alan MKP mensubu Şahin (K) Yılmaz Kes) etkisiz hale getirildi.

18 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 27 adet silah ve 1 TAS füzesi ile 20 kg tahrip kalıbı (TNT), 286 kg amonyum nitrat, 274 adet roketatar mühimmatı, 303 adet roketatar sevk fişeği, 148 adet el bombası, 51 adet mayın, 119 adet fünye, 1 adet top mermisi, 6 bin 346'sı Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere 13 bin 520 adet hafif silah mühimmatı, 387 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 59 adet tüp, 5 adet el dürbünü, 2 adet telsiz, 90 adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçiridi.

38 adet EYP tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 41 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi, Şırnak / Beytüşşebap / Germe Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 adet minibüs, taarruz helikopter kolu (Atak) ile vurularak imha edildi.

BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 13 kg uyuşturucu, 71 bin 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 179 kişi yakalandı.