Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday, bugün açıklanacak sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT, 16 Temmuz'da yapıldı. Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini çözdü.

ÖABT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2017

16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavının sonuçları ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre bugün açıklanacak. Sonuçları sabırsızlıkla bekleyen öğretmen adayları, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Fakat sonuçların açıklancağı saat henüz belli değilken, geçtiğimiz sınav sonuçlarına göre öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak.

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SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* sınavın cevaplama süresi başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına/sınav kitapçığının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* soru kitapçığı ile cevap kâğıdına/sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda soru/sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

ÖABT sonuçları

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