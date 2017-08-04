D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kadın araçta sıkıştı. Sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya sebep olduğu belirtilen aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.



DHA'nın haberine göre olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan araca arkadan çarptı. Çarptığı araç ise aynı yönde ilerleyen Tülay Okman Kılıç yönetimindeki araca çarptı. Kazada Hanife Çınar adlı kadın araçta sıkıştı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır bir şekilde yaralanan Çınar, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü arama kurtarma ekibinde çalışan bir kişi de yardım etti.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralan kadın olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan Tülay Okman Kılıç'ın kadın doğum profesörü olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.