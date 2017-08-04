Adana'da yol verme meselesi yüzünden tartışan yolcu minibüsü ve otomobil sürücüleri, birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı.

DHA'nın haberine göre, olay, merkez Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle işine giden Ertay Özçelik ile minibüs sürücüsü Koçak Cansın arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Cansın, içinde yolcular olan minibüsten inerek Özçelik'e bıçakla saldırdı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Bileğinden hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ise minibüs şoförüne aracında bulunan sopa ile vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, başından yaralanan minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı. Öfkesini alamayan Özçelik, yol ortasındaki minibüsün camlarını kırdı. Bu sırada yol trafiğe kapandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis trafiği açarak, sürücüleri polis merkezine götürdü.