1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yıldız Hamidiye Camii, İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.

"Ezanları susturmaya, bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diyen Erdoğan, "Camilerimiz ve mescitlerimiz, okunan 5 vakit ezanlar, kılınan namazlar ve hutbeler sebebiyle İslam'ın alamet-i farikasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Hamidiye Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra açılışını yaptı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, dikkat edin öncelikle mabetlerimizi hedef alıyorlar. 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçakları ile bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami, darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfü değil. Ezanları susturmadan bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özelikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Bugün Irak, Suriye, Kudüs'te ve bir çok yerde medeniyetimiz saldırı altındadır" dedi.

Yıldız Hamidiye Camii'ne ilişkin Erdoğan, "İnşasının üzerinden 132 yıl geçti 132 yıldan sonra restore ederek bir kez daha açılışını yaptığımız Yıldız Hamidiye Camiimizin, ülkemize, tüm, İslam alemine hayırlı olsun. İstanbul için müstesna bir eser" dedi.

"BUGÜN DE ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE SALDIRANLAR, ÖNCELİKLE MABETLERİMİZİ HEDEF ALIYOR"

Erdoğan, "Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele ediyor topraklarımızı kanlarımız ile suluyoruz. Ecdadımız Haçlı Seferleri'nden bu yana devam eden bu mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin öncelikle mabetlerimizi hedef alıyorlar. 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazi camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçakları ile bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami, darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfü değil. Ezanları susturmadan bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özelikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye'de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

"BUGÜN IRAK, SURİYE, KUDÜS'TE VE BİRÇOK YERDE MEDENİYETİMİZ SALDIRI ALTINDADIR"

Erdoğan, "Bugün Irak, Suriye, Kudüs'te ve birçok yerde medeniyetimiz saldırı altındadır. İslam'ın bizim ecdadımızın hatta çok daha eski toplumların mirası olan eserler hoyratça, alçakça kasıtlı olarak yok ediliyor. Suriye, Irak'ta bu böyle. Bunu acımasızca yapıyorlar. Türk milletinin en son ferdi nefes alıp verdiği sürece inşallah biz böyle bir felaketi yaşamayacağız. Bu millet buna pirim vermeyecek. Yeni nesillere daha güçlü şekilde devretmek için bu mücadeleyi canımız pahasına sürdürmekte kararlıyız. Dinimizin alameti camilerimizi, mescitlerimizi ihya ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ÇAMLICA CAMİMİZİ İNŞALLAH 1-1.5 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Çamlıca Camisi'nin, bir, bir buçuk yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, "İnşallah Yıldız Sarayımızı yeniden ihya ediyoruz. Şimdi Çamlıca sırtlarındaki camimiz gibi tarihe mal olacak yeni abide eserler de inşa ediyoruz. Çamlıca tepesindeki camimiz de inşallah Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı'ya da şöyle uzandığımızda belki de bir numara olacak. Cemaat yoğunluğu itibari ile şöyle büyük bir eseri bir, bir buçuk yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"DİNİNİ, TARİHİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN KUŞAKLAR YETİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Dinini, tarihini ,kültürünü bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlıyız. Ama bu benim hükümetimizin tek başına işi değil hep birlikte anneler, babalar hep beraber. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, nereye gideceğini bilen nesiller yetiştirmek için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda eksiklikler olabilir. Bizim inananımızın mayası, özü, ruhu sağlamdır. Böyle olduğu için de eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda netice almaya başladığımıza ancak camilerimizi gençlerimiz ile dolu görmeye başladığımızda olacak. Hem fizik hem manevi alt yapımızı geliştirmek için durmaksızın çalışacağız. Sadece kendimiz için değil gözünü bize dikmiş, kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimiz için de bunu başarmaya mecburuz" diyerek konuşmasına son verdi.

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Yıldız Hamidiye Camisi