Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların, örgüt propagandası içeren mesajların yer aldığı kıyafetlerle duruşmaya çıkmasıyla gündeme gelen "tek tip" kıyafetlerin işyurtlarında dikilmesi planlanıyo. Tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa yaklaşık 50 bin badem kurusu renginde kıyafet cezaevlerine gönderilecek. Peki, badem kurusu rengi nedir, nasıldır?

Badem kurusu renginin ismi ton aralığı en çok kurutulmuş olan bademe benzediği için bu ismi almıştır. Ana reknler kategorisinde bulunmayan badem kurusu renginin alt tonlarında sarı vardır. Bir kaç farklı rengin birleşmesi ile ortaya çıkan badem kurusu rengi, genellikle dekorasyonlarda tercih edilir.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise giymelerini gündeme getirmişti.

O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Badem Kurusu Rengi

tek tip kıyafet