Sinop'ta dün kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Samet Saraç'ın cesedi denizde bulundu.

DHA'nın haberine göre, asker adayı Samet Saraç, dün sabah Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek göz muayenesi oldu. Rapor almak için öğle saatlerini bekleyen genç ve ailesi, zaman geçirmek için piknik yapmak amacıyla Akliman mevkisine gitti. Kısa süreliğine piknik alanından ayrılan çift, geri döndüklerinde oğullarını göremedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan çift, sonuç alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Samet Saraç'ın kayalıklardan denize düşmüş olabileceği ihtimaline karşın denizden ve karadan arama çalışması başlattı.

Dün saat 21.00'a kadar süren aramalar bu sabah da devam etti. Hamsilos koyu mevkisinde arama kurtarma köpeği Halka'nın da katıldığı arama çalışmaları sonucunda Samet Saraç'ın cesedi denizde bulundu. Ekipler tarafından Saraç'ın cesedi sudan çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.