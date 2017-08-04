Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikaları ziyareti sırasında öğlen arasında olan işçilerle karşılaştı. İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürü ile pazarlığa girerek, sigarayı bırakan işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, sabah saatlerinde OSB Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Abdulkadir Karavil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ve işadamları tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, daha sonra OSB ile ilgili yetkililerden brifing aldı. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra OSB içinde bulunan fabrikaları gezerek üretim ve istihdam konularında bilgi aldı.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Güzeloğlu, fabrika gezisi sonrası öğlen arasına çıkan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürünü yanına çağırarak sigarayı bırakmaları durumunda işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi. Vali Güzeloğlu'nun bu talebi müdür tarafından olumlu karşılanarak işçilere bildirildi.