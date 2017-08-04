Marmaris'te yaşanan tekne kazasında hayatını kaybeden anne ve oğul Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında duygusal anlar yaşanırken, acılı eş Ayhan Ağdemir oğlunun ve eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İHA'nın haberine göre, Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında geçtiğimiz gün batan motoryatta hayatını kaybeden Safiye Ağdemir (40) ve oğlu Mert Ali Ağdemir (15) Maltepe Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze töreninde taziyeleri kabul eden acılı eş Ayhan Ağdemir, eşi ve çocuğunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Mert Ali'nin okul arkadaşları ve okul sahibi katıldı. Tören sırasında ailenin yakınları ve Mert Ali'nin okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve oğlun cenazeleri tören sonrasında, Büyükbakkalköy mezarlığında defnedildi.

Mert Ali'nin okulun en değerli öğrencilerinden olduğunu söyleyen Ahmet Şimşek, "Çok kabiliyetliydi, zekiydi. Göz bebeğimiz gibiydi. Bu sene orta okuldan mezun olmuştu. Lise 1'e kaydını da yaptırmıştı fakat kader onu elimizden aldı. Halbuki kendisi yüzmede biliyordu nasıl olduğunu anlamadık. Üzüntümüz sonsuzdur. Mekanı cennet olsun" dedi.

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