Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir sahafa giren kişi, yaklaşık 10 kitap çaldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kordon boyundaki kitapçıya giren kişinin kitapları çalma anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sahaf sahibi Cumhur Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işyerinde etrafın dağınık olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Kitaplar çalındığı için hem sevindiğini hem üzüldüğünü anlatan Durmaz, "Okuma oranının düşük olduğu bir ülkede kitap çalınması, bir kitapçı olarak beni sevindirdi. İşletmenin dağıtılması ise beni üzdü. Giden kitap olduğu için buna hırsızlık diyemiyorum." dedi.

"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇEBİLİRİM"

Durmaz, gelen kişinin dükkandan yaklaşık 10 kitap aldığını, başka bir şeye dokunmadığını da ifade etti. Hırsızlığın kötü bir alışkanlık olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Kitapları alan ve dükkanı dağıtan kişiden şikayetçi oldum. Çalınan şey kitap. Kişi bulunduğu zaman şikayetimden vazgeçebilirim. Biz işletme olarak 'İnsanların parasızlığına çare olamayız belki ama kitapsızlığına çare olabiliriz.' diyoruz. Çalmak yerine, birisi gelip kitap istediğinde seve seve veririm." diye konuştu.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlının bisikletle işletmenin önünde durduğu, içeriden iki kez kitap alıp, bisikletin önüne koyduktan sonra gittiği görülüyor.