Adana'da iddiaya göre hırsızlık için girdiği evin yatak odasında yakalanan 20 yaşındaki Kadir Y., sağlık kontrolünden geçirilirken masa üzerindeki bardağı kırarak boğazını kesti.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre balkondan tırmanarak 2'nci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı. Odadan ses gelmesi üzerine içeri giden ev sahibi A.Ç., hırsız ile karşılaştı. Zanlıyı yakalayan A.Ç., polis çağırdı.

Gözaltına alınan Kadir Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti. Polislerin müdahale edip kelepçelediği Kadir Y., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.