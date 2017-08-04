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Balıkesir'de bir ineğin kuduz nedeniyle ölmesiyle mahalle karatinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ineğin kuduz nedeniyle ölmesinin ardından, mahallede karantina uygulamasına geçildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 19:41:46 Güncelleme: 19:51:30 AA

Alınan bilgiye göre, Kalfa Mahallesi'nde oturan Salih A.'ya ait bir ineğin aniden ölmesinin ardından durum, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi.

Ekipler, ineğin kuduz olduğu için öldüğünü belirledi.

Manyas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Alan, yaptığı açıklamada, kuduz olduğu kesinleşen ineğin bulunduğu ahırda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ifade etti.

Alan, mahalledeki diğer ahırlarda da koruyucu önlemlerin alındığını belirterek, karantina altına alınan mahalleye 3 ay boyunca hayvan giriş çıkışının yapılmayacağını vurguladı.

 

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