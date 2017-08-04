Medeniyetler şehri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ünlü Kürt alim filozof Ahmed-i Xani Kültür ve Turizm Festivali başladı. Festival, 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katıldığı festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlere 3 gün boyunca Ahmed-i Xani anlatılacak.





KURTULMUŞ: BÖYLESİNE GÜZEL BİR KÜLTÜR ETKİNLİĞİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜSTÜNDEDİR

Festivalin bölge turizmine katkı yapacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Özellikle Doğu Anadolu'da son birkaç yıldır terörle anılan bir bölgede böylesine güzel bir kültür etkinliğinin yapılmış olması her türlü takdirin üstündedir." dedi.





Anne tarafından Ağrı Doğubeyazıtlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise hem Doğubeyazıt'ı anlattı, hem de Ahmed-i Xani'yi andı: Barışın, kardeşliğin, sevginin yeşertildiği topraklar... Ahmed-i Xani bundan yüzlerce yıl önce, yazdığı eserleri ile gerçekten insanlığa çok büyük eserler bırakmış.

Ahmed-i Xani Müzesi'nin açılışı da büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.