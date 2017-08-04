Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Önemli bir sorunu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İngiltere uçuşlarındaki yasağın kalkması Türk turizmine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İngiltere'nin Mart ayından bu yana Türkiye'den gerçekleştirilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik cihaz yasağı uygulaması, bugünden itibaren Atlasglobal için de kaldırıldı. İngiltere'ye gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabildi

ERSOY: ÖNEMLİ BİR SORUNU GERİDE BIRAKIYORUZ



Yasağın kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "İngiltere uçuşlarında bugünden itibaren yasağın kaldırılmasıyla önemli bir sorunu geride bırakmış bulunuyoruz. İngiltere uçuşlarındaki yasak yolcu kaybına neden olmadı aksine yolcu sayımız artmaya devam etti. Ancak yolcularımız bu uygulama dolayısıyla havalimanında çok daha fazla prosedüre maruz kaldılar. Yasağın kalkmasının Türk turizmine olumlu yansımaları kuşkusuz olacaktır. Bu yıl turizm sektöründe sezonun açılmasıyla beraber önemli bir ivme yakaladık. Yeniden yükselişe geçtik, bu yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde hız kesmeden sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Atlasglobal, haftanın yedi günü İstanbul'dan Londra Stansted Havalimanı'na uçuyor. Atlasglobal'in Londra yolcuları yurt içinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Konya ve Adana; yurt dışında ise Beyrut, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, KTTC (Ercan), Tahran, Kuveyt, Mikonos, Krasnodar, Samara, Nizhekamsk, Mahaçkale, Çimkent, Aktau, Astana ve Tiflis'e uygun aktarmalı uçuşlar gerçekleştirebiliyor.