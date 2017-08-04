Alınan bilgiye göre, Mehmet Cemil Yeşil idaresindeki 54 YK 300 plakalı otomobil ile biri diğerini halat yardımıyla çeken Alim Tuncay'ın kullandığı 14 FJ 248 ve Deniz Doğan yönetimindeki 14 DV 728 plakalı motosikletler, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.





Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Yeşil, D-100 karayolu üzerinden İstanbul istikametine gittiğini belirterek, "Birbirlerini halatla çekiyorlarmış. Motosikletin biri geçti. Ben halatı göremedim halata çarptım." dedi.