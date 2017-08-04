İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde evden çıkan 75 yaşındaki şeker ve alzaymır hastası olan Kıymet Şenli'den haber alamayan yakınları, sabah güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine jandarma ile AFAD ekipleri bölgede birkaç koldan arama çalışması başlattı.
Yaşlı kadının gidebileceği alanlarda çalışma yapan AFAD ekipleri, bölgeyi havadan da Drone ile taradı.
Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası yaşlı kadının bulunduğu yeri Drone'la tespit eden ekipler, sağlık görevlileri ile Şenli'yi sedyeye aldı.
Kıymet Şenli, ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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