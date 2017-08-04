Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların işlenip "10 numara" yağ ile karışık akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.







Bu kapsamda, Cebeci Mahallesi taş ocağı yolunda bulunan bir imalathaneye operasyon düzenlendi.







Operasyonda, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 9'u yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.







İmalathane sahibi Ş.A.'nın (50) daha önce de aynı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.





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