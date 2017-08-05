Müzisyen Gülşah Erol (33), Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Kadıköy metro girişinde polisler tarafından darp edildiğini iddia ederek fotoğraf paylaştı.



Kadıköy Metro İstasyonu girişinde 2 Ağustos günü, şüpheli bulunan enstrümanı nedeniyle 2 polis memuru tarafından bir odaya kapatıldığını yazan çellist Gülşah Erol, “Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ettiler” diyerek şu ifadeleri kullandı:



“Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor... Ben müzisyenim. Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hak ettiğim bu mu? Lütfen dikkat edin sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Ölebilirdim.”



Genç kadının , 2 polis, 1 güvenlik görevlisi hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi. Habertürk’ün ulaşmaya çalıştığı Gülşah Erol, çağrımıza yanıt vermedi.

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