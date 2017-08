Helikopterle çekilen fotoğraflar, Fethiye Körfezi'ndeki derelerin neden olduğu çamur tepelerini gözler önüne serdi. Bilimsel araştırmalar, 2 milyon metreküpten fazla çamur bulunan körfez tabanının her yıl 8 santimetre dolduğunu ortaya koyarken; kirlilik, deniz trafiğini de olumsuz etkiliyor.



DHA'nın haberine göre, Türkiye'nin cennet köşelerinden Fethiye Körfezi, açık denize kapalı dikdörtgen yapısı nedeniyle derelerin taşıdığı çamurdan olumsuz etkileniyor. Körfez, her geçen yıl çamurla dolarken denizde oluşan kirlilik artık gözle görülebiliyor. Helikopterle havadan çekilen fotoğraflar, deniz içinde oluşan çamur tepelerini gözler önüne serdi. Körfezdeki teknelerin çamura saplanmamak için belli rotalarda zikzaklar çizerek ilerleyebildiği belirtildi.



KÖRFEZE 15 YIL ÖMÜR BİÇİLMİŞTİ



2012 yılında Muğla Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir araştırma 12 kilometre uzunluğundaki körfezde 2 milyon metreküp çamur bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuç bölümünde tabanı her yıl 8 santimetre dolan Fethiye Körfezi'ne 15 yıl ömür biçildi. Ancak araştırmanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Murt Deresi'nin ıslahı dışında körfezin temizliği için atılmış somut bir adım bulunmuyor.



"ÇALIŞ BÖLGESİNDE DENİZ TRAFİĞİ 3-4 YIL İÇİNDE DURACAK"



Körfezde biriken çamurun deniz trafiğini olumsuz etkilendiğini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, körfezde hareket eden yat ve teknelerin çamura saplanmamak için belli bir rotayı kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Özellikle Çalış'taki Murt Deresi'nde demirli teknelerin çamur nedeniyle denizde zikzaklar çizerek ilerlediğini anlatan Arıcan, önlem alınmazsa Çalış bölgesindeki deniz trafiğinin 3-4 yıl içinde tamamen duracağını kaydetti. Yeni tamamlanan Murt Deresi ıslahının körfeze çamur taşınmasını engellemediğini vurgulayan Arıkan, "Aksine derede yapılan betonlaşma körfeze çamur taşınmasını hızlandırdı. Uğur Mumcu Parkı yanından denizle buluşan DSİ Deresi de körfeze yüklü miktarda alüvyon getiriyor. Körfez her geçen gün dolmaya devam ediyor" dedi.





"FETHİYE KÖRFEZİ'NDE DENİZE GİRİLEMİYOR"



Kirlilik nedeniyle Fethiye Körfezi'nde denize girilemediğini sözlerine ekleyen Arıkan, şöyle konuştu:



"Biliyorsunuz Marmaris'te herkes şehir merkezinden denize girebiliyor. Körfez temizlenmedikçe halkımızın ve tatilcilerimizin böyle bir şansı yok. Kirlilik denizcilerimize de bakım maliyeti olarak doğrudan yansıyor. Teknelerimizin alt bakım boyalarının kirlilik nedeniyle daha sık yenilenmesi gerekiyor. Körfez temizlenirse, teknelerimiz hiçbir rota kullanmadan körfezde rahatça hareket edebilir. Ancak önceliğimiz daha fazla dolmasını engellemek olmalı."