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GÜNDEM

Zonguldak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı genç öldü

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı motosiklette bulunan 23 yaşındaki Sercan Deliacı, hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:59:09 Güncelleme: 10:07:37 DHA

Kaza, geçen 29 Temmuz’da Zonguldak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 21 yaşındaki Onur Küçüker, iddiaya göre bariyer kapalı olmasına rağmen motosikletle hemzemin geçitten geçmek istedi. Son anda Karabük'ten Zonguldak yönüne giden yolcu trenini fark eden Küçüker, motosikletin direksiyonunu kırarak kendisini kurtarırken, bu sırada arkasında bulunan ve motosikletten düşen arkadaşı Sercan Deliacı'ya tren çarptı.

ARKADA OTURAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Trenin önünde sürüklenerek ağır yaralanan Deliacı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatalağzı Termik Santrali'nde taşeron firmada işçi olan Deliacı, 5 gün süren yaşam savaşını dün akşam geç saatlerde kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
Polisin soruşturma başlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hemzemin geçitteki kameraya yansıyan görüntüde bariyeri kapalı olan hemzemin geçide yaklaşan motosiklet sürücüsünün son anda treni fark edip direksiyonu kırarak trenin altında kalmaktan kurtulduğu, ancak bu sırada arkasından düşen arkadaşına trenin çarptığı görüldü.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 32 dakika önce
    Mezarlıklar "nasıl olsa birşey olmaz" diyenlerle dolu. Pamuktan sonra hiçbirşeyin faydası yok.
  • Misafir 38 dakika önce
    Durun orada geçit hatalı orada bariyer olmalı yol kapanmalı, motorcuda hatalı ama asıl hatalı devlet Demir yollarındadır!!!!!
  • Misafir 40 dakika önce
    Su ulkede sagci solcu diye birbirinizin basinin etini yersiniz ama trafikte bir kez olsun ne saginiza bakarsiniz ne de solunuza. Bu nasil ironi...
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