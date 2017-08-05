Zonguldak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı genç öldü

Kaza, geçen 29 Temmuz’da Zonguldak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 21 yaşındaki Onur Küçüker, iddiaya göre bariyer kapalı olmasına rağmen motosikletle hemzemin geçitten geçmek istedi. Son anda Karabük'ten Zonguldak yönüne giden yolcu trenini fark eden Küçüker, motosikletin direksiyonunu kırarak kendisini kurtarırken, bu sırada arkasında bulunan ve motosikletten düşen arkadaşı Sercan Deliacı'ya tren çarptı.

ARKADA OTURAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Trenin önünde sürüklenerek ağır yaralanan Deliacı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatalağzı Termik Santrali'nde taşeron firmada işçi olan Deliacı, 5 gün süren yaşam savaşını dün akşam geç saatlerde kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Polisin soruşturma başlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hemzemin geçitteki kameraya yansıyan görüntüde bariyeri kapalı olan hemzemin geçide yaklaşan motosiklet sürücüsünün son anda treni fark edip direksiyonu kırarak trenin altında kalmaktan kurtulduğu, ancak bu sırada arkasından düşen arkadaşına trenin çarptığı görüldü.

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