Ayhan Oğan’ın sözleri tartışma yarattı

Eski AK Parti MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın bir televizyon programında söylediği “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” ifadesi, tartışma yarattı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre programın konuklarından CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın “Ne demek yeni devlet? Mevcut devleti yıktınız mı?” sorusu üzerine ise Oğan, şöyle devam etti: “Yapılan YAŞ toplantısı yeni bir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık. 15 Temmuz’daki devlet içerisindeki odaklanmış bütün vesayet mekanizmaları darmadağın oldu. Bürokratik oligarşinin hâkim olduğu devlet sistemi bitmiştir. Şimdi halkın doğrudan belirlediği bir sistem geliyor. Bunun kurucu lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, temel bir kimliği vardır 15 Temmuz’un. O kimlik de milli ve yerli kimliktir. Yeni kurulan oluşumun misyonu ve vizyonu da budur.”

Oğan’ın sözleri sosyal medyada tepkilere neden olurken, muhalefetten de eleştiri geldi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Anayasal düzene karşı açıkça suç işleyen AKP’li Ayhan Oğan için savcıları göreve çağırıyorum. Devleti yıkma heveslilerinden hesap sorulmalı!”

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay: “Ayhan Oğan’ın temsil ettiği zihniyet kursa kursa devlete karşı kumpas kurar.”

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ: “Türk milleti devletini 30 Ağustos’ta kanlı zafer süngüsünün ucunda kurdu. Yıkmak isteyen, Türk milleti ve süngüsü ile yeniden karşılaşır.”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: “Size, evinizin arka bahçesinde bile yeni bir devlet kurmanıza izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Ayhan Oğan