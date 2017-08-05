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İstanbul'da sıcak hava ve nem bunalttı

Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan'ında ağaç gölgelerinin altında yatarken bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:15:37 Güncelleme: 13:19:40 İHA

İstanbul'da sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar ise su bulma sıkıntısı çekti.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken nem yüzde 70'i buldu. Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan'ında ağaç gölgelerinin altında yatarken bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı.

Sıcak hava ve nemden sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken nemden etkilenen hayvanlar bankamatiklerin gölgesine sığındı. Susuz kalan kuşların da yere dökülen ve fıskiyelerden akan suları içtiği gözlendi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 26 dakika önce
    İstanbul yok mu yanıyoruz
  • Misafir 50 dakika önce
    Taksim meydanında ağaç mı kaldı?
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