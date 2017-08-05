Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir tünelde asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde etrafa ateş açtı. Asker uğurlamasındaki o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniyesine yansıdı.



DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burayı ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise araçlarının kornasına bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahlarla defalarca ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek tünelden ayrıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER