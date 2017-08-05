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Sultanbeyli'de asker uğurlamasında tünelde silahlar ateşlendi

Tüneli trafiğe kapatan gençler ellerindeki silahlarla defalarca ateş açtı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:28:51 Güncelleme: 13:34:26 DHA

Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir tünelde asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde etrafa ateş açtı. Asker uğurlamasındaki o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burayı ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise araçlarının kornasına bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahlarla defalarca ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek tünelden ayrıldı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 23 dakika önce
    dağ başıya burası,,memleketin çivisi çıkmış hayretmez artık
  • Misafir 24 dakika önce
    serbest bırakan ceza vermeyen hakim savcı vs olursa direk görevden alınmalı
  • Misafir 24 dakika önce
    Hemen işlem yapılmalı
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