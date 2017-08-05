Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta için saat vererek, 12 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



ANKARA



Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KONYA



Bugün Konya'nın güney ve batı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇANKIRI



Bugün Çankırı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KASTAMONU



Bugün Kastamonu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KARABÜK



Bugün Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MUĞLA



Bugün Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KIRIKKALE



Bugün Kırıkkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KÜTAHYA



Bugün Kütahya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) il genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ESKİŞEHİR



Bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



AFYONKARAHİSAR



Bugün Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BURDUR



Bugün Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ISPARTA



Bugün Isparta çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."