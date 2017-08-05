“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleriye tartışma yaratan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı, eski AK Parti MKYK üyesi Ayhan Oğan, sözlerine açıklık getirdi.

Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 Nisan itibarıyla artık yeni bir süreç başlamıştır. Bu, devletin yeniden teşkilatlanma, organize olma sürecidir, yeniden inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderinin Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisinin de CHP olduğunu kaydeden Oğan, "İkinci kuruluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir" dedi.

Sözlerinin gayet açık olduğunu kaydeden Oğan, "Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkmasın" dedi.

— Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) August 4, 2017

Ayhan Oğan