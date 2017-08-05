Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bir kadın 4 aylık bebeğini hastaneye bırakıp gitti. Polis, çocuğun annesine ulaşırken, anne bebeği istemediğini belirtti. Bebek koruma altına alındı.



DHA'nın haberine göre dün, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne 4 aylık bebeğini muayene için getiren S.Ö. bebeğini bırakarak gitti. Görevliler bir süre bebeğin annesini hastanede aradı. Daha sonra kayıtlara bakılarak annenin adresine ulaşıldı. Polis, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde oturan annenin yanına gitti. Eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen S.Ö, bebeği istemediğini söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verildi. Bebek koruma altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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