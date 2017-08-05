Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katıldı.



VİDEOYU İZLERKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Programda, Mısır'da Muhammed El Biltaci'nin şehit edilen 17 yaşındaki kızı Esma için yazdığı mektubun seslendirildiği video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde ekranda gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı.

Mısır güvenlik güçleri, 14 Ağustos'ta demokrasi yanlılarının gösteri düzenlediği Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına silahlı müdahalede bulunmuş, müdahale sonrası yaşanan katliamda 3 bin 533 kişi ölmüş, 11 bin 520 kişi yaralanmıştı.





Muhammed Biltica'nın Esma'ya yazdığı duygu yüklü mektup İslam coğrafyasında büyük yankı uyandırmıştı.

İşte Biltaci'nin o duygusal satırlarından hazırlanan video...

recep tayyip erdoğan

video

mektup