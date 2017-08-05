AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son günlerde medyada, geçmişte bir dönem MKYK üyeliği yapan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden AK Parti aleyhine yeni bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde toplumda cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşandığını belirtti.





Söz konusu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemlerin titizlikle yapıldığını bildiren Ünal, AK Parti'nin 15 yıldır her kesimden insanın yaşam tarzının güvencesi olduğunu vurguladı.

Ünal, AK Parti'nin, halkın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek, iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğunu, en yakın şahitliğini ise milletin yaptığını ifade etti.

"PARTİMİZ ALEYHİNE YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATILMIŞTIR"

AK Parti'nin, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsaade etmediğine, bundan sonra da etmeyeceğine dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.

Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Ünal, AK Parti olarak, Cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarının, mücadele ettiklerini anımsattı.

"ATATÜRK'ÜN VASİYETİNİ DE YERİNE GETİRMİŞ OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

"Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır." görüşünü aktaran Ünal, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'ndan alınan ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürüttüklerini kaydetti.

Demokrasinin ve ekonominin, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması için yapılan hizmetleri, 2023 hedefleriyle taçlandırmak için cansiparane şekilde çalıştıklarını vurgulayan Ünal, şu görüşlerini paylaştı:

"Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar."





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