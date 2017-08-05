Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. FETÖ ve terör sanıklarının giyeceği tek tip elbiseye ilişkin detayları açıklayan Erdoğan, "Renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek" dedi. Erdoğan, Suriye'deki terör faaliyetlerine ilişkin olarak da "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları:

İhanet girişimi duyulduğu andan itibaren darbecilerden buraları koruyan Malatyalılar Battal Gazi'nin torunu olduğunu bir kez daha kanıtladılar. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 70 gibi oy oranıyla evet diyerek anayasa değişikliğini kabul eden Malatyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Malatya'nın 2019'a hazır olduğunu görüyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah mahcup etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığım döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim.

"MALATYA KAYISISI TESCİLLİ"

Malatya kayısısı 7 Temmuz 2017 tarihinde AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyanın her yerinde Malatya kayısısı koruma altında. Buranın kayısısına Malatya dışında kimse sahip çıkamayacak. Bu tescil işlemlerini zamanında yapamadığımız için pek çok ürünümüze başkaları sahip çıktı.

"TAMAMEN ÇÖKERTMİŞ OLACAĞIZ"

Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altındayız. Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurtiçinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor. İnşallah çok yakında bu örgütün yurtiçindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız.

TEK TİP ELBİSENİN DETAYLARI

15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak.

"ACI AKIBETLERİ İLE BAŞ BAŞA KALACAKLAR"

Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir.

"YENİ VE ÖNEMLİ ADIMLARIMIZ OLACAK"

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak.