Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamaları:

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İhanet girişimi duyulduğu andan itibaren darbecilerden buraları koruyan Malatyalılar Battal Gazi'nin torunu olduğunu bir kez daha kanıtladılar. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 70 gibi oy oranıyla evet diyerek anayasa değişikliğini kabul eden Malatyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Malatya'nın 2019'a hazır olduğunu görüyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah mahcup etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığım döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim.