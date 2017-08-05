Karabük'te iki aile arasında çıkan ve 15 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Cumayanı köyünde yaşayan, hem akraba hem de komşu olan iki aile arasında çıkan ve 15 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ş.G. ve oğlu A.G. ile B.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen yaralı yakınları, şüphelilere tepki gösterdi. Öte yandan jandarma ekipleri, dün köyde aldığı geniş güvenlik önlemlerini, olayların büyümemesi için sürdürüyor.





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Merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan, hem akraba hem de komşu olan B.A. ve Ş.G.'nin çocukları arasında dün sözlü tartışma yaşanmış, aile fertlerinin de müdahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler av tüfekleri ile ateş açmıştı.Kavgada, taraflar ve kavgayı ayırmak için olay yerine gelen köylülerden 15 kişi, aldıkları darbe ve av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.Yaralılar sağlık ekipleri ve sivil araçlarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, jandarma ve polis ekipleri, köyde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişiyi de gözaltına almıştı.