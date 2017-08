AA'nın haberine göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, tarım arazileri ve seralarda hasara yol açtı. İlçeye bağlı Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.







AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Öztekin, yaptığı açıklamada, söz konusu mahallelerde taş ve molozlarla ulaşıma kapanan yolların trafiğe açılmasını sağladıklarını söyledi.Sel nedeniyle can kaybı olmadığını ifade eden Öztekin, "Aniden başlayan sağanak sonrası Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerimizde sel meydana geldi. Kısa sürede tüm ekiplerimizi seferber ederek selin zararlarını ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. İlk gördüğümüz tarım arazilerinde, seralarda zarar var. Hasar tespit çalışmasının ardından selin zararının boyutunu daha net göreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.







ANKARA'DA ARAÇLAR ŞİDDETLİ YAĞMURUN ETKİLİ OLMASIYLA ZOR ANLAR YAŞADI



İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan bölgesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Yağışa trafikte yakalanan vatandaşlar yaklaşık 1,5 saat yolda kaldı. Aşırı yağışın neden olduğu seldolayısıyla yollar kapanırken, benzin istasyonları da zarar gördü. Yol kenarlarında dereyi andıran görüntüler oluştu.







MUĞLA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ, ORMANDA YANGIN ÇIKTI



İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını büyümeden söndürüldü. İlçede , saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur nedeniyle Karadere Mevkii'nde yolun yaklaşık 400 metre üstünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlandı.









KIRŞEHİR'DE 100 KOVAN SELE KAPILDI



AA'nın haberine göre, Kırşehir'in Mucur ilçesinde sele kapılan 100 kovandaki yaklaşık 130 bin arı öldü. İlçede ve bağlı köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşkümbet köyünde arıcılık yapan Ali Rıza Budak'a (59) ait 200 kovandan 100'ü sel sularına kapıldı.







Budak, AA muhabirine, 100 kovanda 130 bin arının öldüğünü belirterek, "Eşimle burada arıcılık yapıyoruz. Şiddetli yağış başladığında arıların bulunduğu yamaca sel gelebilir diye düşündük. Hemen arıların yanına gelmek istedik ancak yol çalışması olduğu için aracımızı uzakta bıraktık. Biz gelene kadar maalesef kovanlarımızı sel götürmüş." dedi.Mucur İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de bölgede inceleme yaparak, tutanak tuttu.









İHA'nın haberine göre, Isparta merkeze bağlı Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar köyünde dün öğleden sonra başlayan ve 20 dakika boyunca şiddetli yağan yağmur, 30'a yakın evde su baskınlarına yol açtı. Yağış sonrası tarım arazileri zarar gördü. Köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Su baskınlarının en çok etkisini hissettirdiği Küçük Hacılar Köyü'nde DSİ tarafından yapılan kanalda 3 adet bent olmasına rağmen kanal temizlenmediği için sel suları beton zeminde derin çökmeler meydana getirdi. Sel suları bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Su kanalının yanındaki yoldan akan sel, köyde 15'e yakın evin zeminine girerek maddi hasara yol açtı. Evlerin zeminleri balçıkla doldu. Eşyalar zarar gördü, bazı evlerin samanlıklarını su bastı. Sel suyu nedeniyle köy yolunda derin çökmeler meydana geldi. Bazı araçların tekerleri çamura saplandı. Özel İdare ekipleri yol düzenleme çalışmalarına başladı.





KANALIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR



Bin 100 nüfuslu Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çimen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Köyümüzde afet bir anda geldi. Allah'tan can kaybımız yok. Ama birçok evde maddi zarar var. Çardaklar yıkıldı. Evleri su bastı ama tek sevindiğimiz nokta can kaybımızın olmaması. Köyümüzde her yer çamur ve selin etkileri durmakta. Yollarımız kapalı durumda. Yetkililerimiz Sayın Valimiz ziyaret etti. Daire müdürlerimiz hep buradaydı. Herkes elinden geleni yapıyor ama yeterli ekip gelmiyor. İlk tespitlerimize göre 20-30 evde hasar var. Maddi zarar çok fazla şu an. İlk tespitlerimize göre çardaklar yıkıldı, samanlıklar sular altında kaldı, evlerimizin içleri çamur deryası haline geldi" dedi. En son 15 sene önce böyle bir afet yaşadıklarını belirten Çimen, "Bu seferki bentlerin dolu olmasından dolayı. Bentler dolu olmasaydı biz bu kadar zarar görmeyecektik. DSİ'nin yapmış olduğu dere ıslah çalışması yetersiz kaldı. Bentlerin dolu olmasından dolayı millet zarar gördü. Yoksa bu kadar olmazdı. Yetkilerden özellikle DSİ'den ilk önce bu bentlerin temizlenmesini elinden geleni yapmalarını istiyoruz" dedi.







KİREÇ TAŞININ YOK OLMASI FELAKETE YOL AÇIYOR



İl Genel Meclis Üyesi Fevzi Özdemir ise bölgedeki mermer ocaklarının varlığına dikkat çekerek yol olan kireç taşının sel sularına neden olduğunu öne sürdü. Özdemir, "Çevremizdeki mermer ocaklarının gerçekten çok fazla açılmasının bir nedeni var. Diyorlar ki bizim Isparta bölgemizde mermer ocaklarımız, genelde bu yapı kireç taşı. Yani bildiğimiz set mermer değil kireç taşının özelliğini anlatan bilim adamları da diyor ki yağan yağmur suları, kar suları ve benzeri bunları kireç taşları tutar. Tuttuğu zamanda kuraklığa göre zaman zaman kendini salar, yani siz bu kireç taşlarını yok ederseniz, çok fazlasıyla yok ederseniz tabi ki su direk iner. Şimdi şurada biraz önce gördünüz bentler dolmuş tamam bentlerin dolduğunda bentlerin temizlenip temizlenmemesinde fiziksel şartlar çok ayrı. Mesela deniyor ki şu karşıdaki bir ev yüzünden buraya kamyon ve iş makinesi çıkamıyor, onun için bentler temizlenemiyor. Önce o evi halletmek gerektiği gibi ben burada dolu olunca görüyorsunuz su yukarıdan direk düşüm yapmış, suyun şiddetini burada görüyoruz. Bence tabana ve duvara döşediğimiz bu taştan bu model aslında derelere yapmamamız lazım bildiğimiz yapay şekilde gerçekten içine demiriyle beraber beton dökmemiz lazım, ama suyun şiddetini görebiliyoruz burada tabandaki taşı bile yerle bir etmiş. Bunu anlatacak bir şey yok afat. Allah beterinden saklasın diyoruz" dedi.

