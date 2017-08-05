İHA'nın haberine göre olay, Gemlik ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesiyle kavga eden Z.T. isimli TIR şoförü sinir krizi geçirdi.







TIR'la seyyar tost arabasına çarpan şahıs ardından, kahvehanede oturan eniştesinin üzerine TIR'ı sürdü. Kahvehanedeki balkon engeline takılan Z.T. olay yerinden kaçmaya çalışırken 7 araca birden çarptı.







Olay yerinde bulunan 7 araca zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan ve araçlarında sıkışan 5 kişi ise Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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