Burak Aydın ve Kübra Karaca çifti, Sivas'ın Eğri Köprü Mahallesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını, damadın babası Sivas Belediye Başkanı Aydın kıydı.

Başbakan Yıldırım ve 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün şahitliğinde tamamlanan nikahın ardından geline nikahcüzdanını 11. Cumhurbaşkanı Gül verdi.

"EVLİLİK, UZUN İNCE BİR YOL"

Gönüllü şahitler olarak bu güzel ana tanık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, genç çifte mutluluk diledi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Burak ve Kübra, evlilik Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yol. Hemen öyle telaşlanmayın. Bu yolları sizin için Ulaştırma Bakanımız uzun duble yol haline getirdi. Burada işiniz kolay olacak ama zaman zaman da tabii ki zorluklarınız olacak. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız, mutlulukları da paylaşıp artıracaksınız. Bir ömür boyu sevgiyle samimiyetle sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği nikahlarda nasihatleri olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, gidemediği nikahlara da bizi görevlendiriyor. Biz de aynı nasihati tekrar ediyoruz. Bunu da anlatırken, Beypazarlı bir ihtiyar amcanın tekerlemesi var, burada da onu tekrar edelim. 'Bir olur, garip olur. İki olur, rakip olur. Üç olur, denge olur. Dört olur, bereket olur, gerisi Allah kerim.' İnşallah bu iki gencimizden, ülkemize, milletimize bayrağını seven nesiller yetiştirmeyi Mevlam nasip eyler."

"GÜZEL BİR AİLE OLUN"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çifti tebrik ederek "Güzel bir aile olun, güzel bir evlilik olsun, örnek olun. 'Sırat-ı müstakim' üzerine yetiştirildiniz, güzel çocuklarınız olsun, onları 'sırat-ı müstakim' üzerine yetiştirin. Vatana, millete, herkese hep hayırlı hizmetlerde olsunlar." dedi.

Nikah törenine, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile diğer davetliler katıldı.