Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek olan özel okul teşviki için başvurular bekleniyor. Milyonlarca öğrenci, özel okullarda eğitim görebilmek için MEB ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla başlattığı "özel okul teşvik primi" projesi kapsamında teşvik alabilecek. Peki Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır? Özel okul teşvik başvurusu ne zaman?

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve ardından akıllara "özel okul teşvik başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusunu getirmişti.

Özel okul teşvik başvurusu, 15 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve 2 Eylül 2017'de başvurular kapanacak. Başvuruların sonlanmasının ardından 5 Eylül 2017 tarihinde teşvik almaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Özel okul teşvik başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Özel okul teşvik başvurusu yapmak isteyenler için aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinden başvuru kılavuzu da yayınlanacak.

Okul Öncesi – 2.860 TL – 6 bin öğrenci

İlkokul – 3.440 TL – 15 bin öğrenci

Ortaokul – 4.000 TL – 15 bin öğrenci

Ortaöğretim – 4.000 TL – 15 bin öğrenci

Temel Lise 3.440 TL – 24 bin öğrenci

ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri veya arasında doğmuş olmak.

İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak

Beşinci sınıfa devam edecekler 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak.

Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,?*Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,?

Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,?

Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,?

5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.

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