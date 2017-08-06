Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii'ndeki otoban köprüsünde meydana gelen olayda, Mehmet Y., eşi M.A.Y. tarafından terk edildi. DHA'nın haberine göre; tüm çabalarına rağmen eşiyle barışamayan Mehmet Y. aldığı alkolün etkisiyle otoban köprüsüne çıktı. Elindeki jiletle kendine zarar veren bu kişiyi görenler polise haber verdi. Gelen polisler Mehmet Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Bu esnada Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir kafeteryada oturanlar çay içerek intihar girişiminde bulunan Mehmet Y.'yi izledi. Gülerek olayı izleyenlerden bazıları içtikleri çayları içki kadehleri gibi havaya kaldırdı. Vücudu kanlar içinde kalan adam, bir süre sonra ikna edilerek demir korkuluklardan indirildi. Mehmet Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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