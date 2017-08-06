Eskişehir'deki sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Konya'da ise sel sularına kapılan büyükbaş hayvanlar öldü. O anlar kameralara yansıdı. Ankara'da da etkili olan yağış kazaya neden oldu.

ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK

Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazıları da su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara karayolunda biriken sular, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklardaki tıkanan rögarları vidanjör yardımıyla açtı.

Sağanak nedeniyle trafik zaman zaman aksadı.

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KONYA'DA SELE KAPILAN HAYVANLAR ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Köyü'nde dün akşam üzeri başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. 4 büyükbaş havyanın sele kapılarak öldüğü öğrenilirken, bu anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Konya’da Meteoroloji'nin yaptığı şiddetli yağış ve sel uyarısının ardından Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Köyünde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Bu sırada köye dönen sürüdeki 4 büyükbaş hayvan sulara kapıldı. Hayvanlar köylülerin gözü önünde sele kapılarak öldü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolması ve vatandaşların havyanları kurtarmak için bağırmaları yer alıyor.

ANKARA'DA SAĞANAK KAZAYA NEDEN OLDU

İHA'nın haberine göre; Ankara'da sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarına Mamak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Mamak'ta etkili olan sağanak yağmurun etkisiyle uzun araç kuyruklarının meydana geldiği Ankara-Samsun Karayolu üzerinde seyreden otomobil, Kıbrısköy mevkiinde U dönüşü yapmak için kavşağa girdi. Ancak yağmurun etkisiyle görüş mesafesi kısalan sürücüsünün kavşakta bekleyen hafriyat kamyonunu fark edememesi sonucu otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar oluşan otomobildeki yolculardan 3'ü yaralandı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşaktaki trafik lambalarının yanmaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü personeline tepki gösterdi.

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