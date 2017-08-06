Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik yapılan operasyonda; 12 iş birlikçi yakalanırken, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 2 tabanca, muhtelif çapta 771 fişekle 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, araziye gizlenmiş 2 sırt çantası içerisinde; 62 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 gece görüş dürbünü, 1 el yapımı patlayıcı elektronik devresi, 1 el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, 1 el yapımı patlayıcı; Bitlis'in Hizan İlçesi'nde 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yasadışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/ PKK bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı. Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı.