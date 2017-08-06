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Marmaray inşaatında ceset bulundu!

Kazlıçeşme'deki Marmaray inşaatında işçiler tarafından bulunan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:57:01 Güncelleme: 12:58:36 AA

Kazlıçeşme Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde yapımı süren Marmaray inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaat alanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, hayatını kaybeden şahsın uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan sabıkası bulunan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğur Kartal (27) olduğu belirlendi.

Kartal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada, Kartal'ın ayakkabısının tekinin istinat duvarında asılı olduğu görüldü.

 

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