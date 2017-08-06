Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ağaça çarpan araç ikiye bölündü.
Hasan Yılmaz'ın (19) kullandığı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarptı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünerek hurdaya döndü.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
- eskişehir
- trafik kazası
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YORUMLAR 10
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Misafir 7 dakika öncehep aynı tip arabalar00
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Misafir 21 dakika öncearaç yine tofaş yine 2ye bölünme vakası. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tofaş'ların da piyasadan toplanması dileğiyle..30
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Misafir 25 dakika önceDevletin kendi ürettiği kamikaze araçları tofaşları acil ve ivedilikle piyasadan toplatması lazım her kazasında ikiye ayrılan başka araç yoktur dünyada00