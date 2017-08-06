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Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü! Araç ikiye bölündü

Eskişehir'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobili kullanan 19 yaşındaki Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Umut Kayır öldü

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:14:09 Güncelleme: 13:15:55 AA

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ağaça çarpan araç ikiye bölündü.

Hasan Yılmaz'ın (19) kullandığı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 7 dakika önce
    hep aynı tip arabalar
  • Misafir 21 dakika önce
    araç yine tofaş yine 2ye bölünme vakası. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tofaş'ların da piyasadan toplanması dileğiyle..
  • Misafir 25 dakika önce
    Devletin kendi ürettiği kamikaze araçları tofaşları acil ve ivedilikle piyasadan toplatması lazım her kazasında ikiye ayrılan başka araç yoktur dünyada
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