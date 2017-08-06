Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2. Dünya Savaşının en karanlık yüzü olan Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utançtır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Hiroşimaya atom bombası atılmasının 72. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşının en karanlık yüzü olan Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utançtır. Hiroşima, yalnızca o anı ve o dönemi değil, geleceği de tehdit etmiş, yürekleri de bedenleri de dünya durdukça izi silinmeyecek şekilde yaralamıştır.



O gün yitip giden binlerce ve sonrasında yaşamını yitiren on binlerce canı hüzünle yad ediyor, insanlık olarak yüzümüz yerde anıyoruz."

HİROŞİMA'YA ATOM BOMBASI SALDIRISI

İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945 tarihinde atom bombası kullanarak bir saldırı gerçekleştirdi.

ABD tarafından düzenlenen atom bombası saldırısında Uranyum-235 tipi atom bombası kullanıldı. Saldırı, Hiroşima'da yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

Saldırı öncesinde ABD, yaptığı gözlemler doğrultusunda saldırının daha etkili olması için Japon halkının hayat ve hareket tarzlarını araştırdı. Araştırmalar doğrultusunda halkın en çok dışarıda olduğu saatler saptandı ve saldırının saat 08:15'te yapılmasına karar verildi.

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