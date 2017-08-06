CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediyesi'nce "20. Yaz Şenlikleri" kapsamında Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yağlı güreşleri izledi. Festival alanına girişte güreşçileri ve halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban'a altın hediye etti.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, er meydanında mücadele eden güreşçilere teşekkür etti.

Pehlivanların ata sporunu yaşattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çok ülke gezdim ama vatanım kadar güzel bir ülke görmedim. Her iklimi yaşıyoruz. Güzel insanları ile cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Antalya'nın Türkiye'de faklı bir önemi var. Antalya dünya içinde önemli bir marka. Bu markayı büyütmek zorundayız. Festival de bu manada yapılıyor. Burada 900 üzerinde güreşçi er meydanında yarışacak. Bu er meydanı atalardan bize miras kaldı. Bu er meydanın yiğitler yiğitliklerini sürdüreceklerdir."

Yağlı güreşlerin Dede Korkut destanları, Oğuz Türkleri, Selçuklu, Osmanlı ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti ile devam ettiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar kılmak için hep birlikte üretip çalışacağız. Atatürk, 'Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' demiştir. Atatürk bu sözü ile ülkenin insanlarına güvenini ifade etmiştir. Toroslar'daki Yörükleri ayrıca güvenmiştir. Toroslar'ın yiğit evlatlarına saygılarımı sunuyorum. Elbette çadırlarımız var, dumanımız tütüyor. Yörüklere hep inandık inanmaya devam edeceğiz. Kalbi vatan sevgisi ile atanlara saygılarımı sunuyorum."

AYHAN OĞAN'IN SÖZLERİNE YÖNELİK SORUYA YANIT

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından pehlivanların kura çekimini yaptı.

Bir gazetecinin, geçmişte AK Parti MKYK üyeliği yapan Ayhan Oğan'ın yaptığı açıklamaları hatırlatarak "yeni bir devlet" tartışmalarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Cevabı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'ndan merakla bekliyorum." dedi.

Bir süre güreşleri izleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra festival alanından ayrılarak Belek Turizm Merkezi'ne hareket etti.

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