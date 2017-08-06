Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Adaklı ilçemizde güvenlik güçlerince yapılan takibat neticesinde bir 1 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşanmıştır. Çatışma neticesinde terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN MALZEMELERİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'ün Adaklı İlçesi'nin kırsal kesiminde catışmada ölen PKK'lı teröriste ait ele geçirilen malzemelerle ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında Bingöl İli Adaklı ilçesi Döşlüce Mahallesi Mevkii'nde yapılan arama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir sırt çantası ele geçirilmiştir. Sırt çantası içerisinde 2 adet boş mühimmat kutusu, 1 adet bixi mühimmatı, 2 adet şemsiye, 1 adet enjektör, 1 adet düzenek anahtarı, 16 adet kalem pil, 2 adet büyük pil, 1 ampermetre, bol miktarda yaşam malzemesi ve 2 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir.