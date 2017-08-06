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Şile'deki nem izdihamı

Şile'de 'nem' izdihamı

İstanbul'da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar Şile Sahili'ne akın etti. Çareyi denize girmekte bulan vatandaşlar, sahilde araçlarını park edecek yer bulamazken, yaşanan izdiham havadan görüntülendi

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:57:17 Güncelleme: 14:59:57 İHA

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yükselen nem nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, bazı vatandaşlar da çareyi denize girmekte buldu. Şile Sahili'nde oluşan kalabalık adeta iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

İHA'nın haberine göre; Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş,"Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya" dedi.

"SICAKLARDAN DURMUYOR ÇOCUĞUM"

Başka bir vatandaş ise,"Kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum. Sıcaklardan bunalıp geldik. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık." diye konuştu.

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