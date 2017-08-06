Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bal Festivali'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Türkiye'nin dört bir yanının güvenli olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bugün gazetelere yansıdı. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Almanya'da bir röportaj veriyor. Bu röportajda kendisine soruyorlar. 'Almanların yüzde 90'ı Türkiye'yi ziyaret etmek istemiyor. Tutuklanmaktan korkuyorlar, haklılar mı?' diye bir soru soruyorlar. Kılıçdaroğlu, cevapta 'ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de hiç kimse için güvenlik garantinin olmadığını söylüyorum' diyor. Yani Almanlar gelsin mi, gelmesin mi? Şimdi 'Türkiye'de kimse için güvenlik garantisi yok' diyor. Soruyorum 'Türkiye'de hiç kimse için güvenlik garantisi yoktur' cümlesi doğru mudur? Çayıralan, Türkiye güvenli bir yer mi? Memleketimizin dört bir yanı güvenli bir yer mi? Güvenli bir yer." dedi.

"'HERO' TİŞÖRTÜNÜ GİYEN MASUM BİRİ Mİ?"

Kimsenin giydiği kıyafetten dolayı tutuklanmadığını belirten Bozdağ, "Kimse hakkında giydiği şorttan dolayı adli soruşturma yapılmıyor. Ama terör örgütlerinin propagandasını yaparsanız o zaman terör örgütünün propagandasını yapmak suçtur. Biliyorsunuz FETÖ'cü bir terörist 'Hero' yazan bir tişört giymişti. Ona atıf yapıyor. Ben soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu tişörtü giyen alçak sence masum biri mi? Türkiye'nin Cumhurbaşkanının ve ailesini darbeyle indirmekle yetinmediği o gece onun ailesiyle beraber infaz etmek için giden terörist, örgütün propagandasını yapmak, birtakım mesajlar vermek için giydiği tişörtte haklı mı, masum mu? Bu açıklamadan başka var mı böyle? Yok. Kim var, terör örgütlerinin propagandasını yapanlar var. Birisi PKK terör örgütünün paçavrasını üzerine giyip geldiği zaman bu suç olmayacak mı? Almanya'da Almanya'yı bölmek isteyenlerin karıştırmak isteyen terör örgütlerinin işaretlerini, amblemleri üzerlerine giydiği zaman Almanya'nın hukuku onların karşına dikilmiyor mu? Dikiliyor. Türkiye'de olan aynı şeydir. Suç işlemeyene bu ülkede kimsenin müdahalesi yoktur. Ama suç işlediği zaman bu siyasetçi gazeteci buna dokunamayız, bu falan buna dokunamayız onlara suç işlemek serbest denemez. Eğer böyle olursa orada hukuk da olmaz adalet de olmaz. Onun için hepimiz elimizi vicdanımıza koyağız" dedi.

"BU MİLLET, DEVLETİNİ BAŞKALARINA ŞİKAYET EDENLERE YETKİ VERMEZ"

Türkiye'de mücadele etmenin yolunun Hans'ın desteğini almaktan geçmediğini söyleyen Bozdağ, "Bu mücadelenin yolu Çayıralanların, Yozgatlıların, Ayşe'lerin, Fatma'ların desteğini almaktan geçiyor. Ali'lerin Ahmet'lerin desteğini almaktan geçiyor ama hala anlamamışlar. O yüzden ki Alman gazeteciler görecek. Oyu Çayıralanlılar verecek, oyu bu aziz milletin evlatları verecektir. Onun içinde şimdiden rüya görmeye başlamışlar. Onlara söz veriyor. 2019'da 'Sayın Cumhurbaşkanı devireceğim' diyor. 'Biz bu işi halledeceğiz, siz hiç endişeye kapılmayın' diyor. Peki Çayıralanlılar, Sayın Kılıçdaroğlu bunu becerebilir mi? İzin verecek misiniz? Allah'ın izniyle bu millet kimin devrileceğini kimin ağlayacağını kimi sevindireceğini çok iyi biliyor. Ben 2019'da da sonrasında da devletini, milletini, insanını başkalarına şikayet edenlere bu millet, bu devleti yönetme yetkisini asla vermez, vermesi de mümkün değildir. Milletine, devletine sevdalı olanlar, milletinden yetki alarak yoluna bundan sonra da devam edecektir" şeklinde konuştu.