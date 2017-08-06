Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil için dün memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne gitti. Erdoğan, bugün de bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

1 SAAT İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Güneysu ilçesindeki ikametinden ayrılarak inşaat sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren incelemede yetkililerden bilgi aldı. Yapılan örnek daireyi de gezen Erdoğan, inşaat alanından ayrılışında kendisini bekleyen işçilerle fotoğraf çektirdi ve vatandaşları selamladı. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti.

HAVALİMANI DENİZ DOLGU SAHASINI DA İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu.