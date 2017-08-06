Köyceğiz'de Pınar Mahallesi yakınlarında yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; Alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye ve 6 ilk müdahale aracı, 1 uçak ve 2 helikopter ile alevlere müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirlendi.



Geçen Perşembe gününden bu yana Muğla'da yıldırım nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktığı belirtildi.

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