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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

06 Ağustos 2017 Pazar, 17:04:25 Güncelleme: 17:05:43 DHA

Köyceğiz'de Pınar Mahallesi yakınlarında yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; Alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye ve 6 ilk müdahale aracı, 1 uçak ve 2 helikopter ile alevlere müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirlendi.

Geçen Perşembe gününden bu yana Muğla'da yıldırım nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktığı belirtildi.

 

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