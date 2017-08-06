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Yozgat'ta düğün konvoyundaki kazada yaralılara ilk müdahale milletvekillerinden

Düğün konvoyundaki kazada yaralılara ilk müdahale milletvekillerinden

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahale, şenliğe katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından yapıldı

06 Ağustos 2017 Pazar, 18:52:05 Güncelleme: 18:57:15 AA

Yozgat'ta damat Ahmet Sungur (21) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Bedir Baba Mahallesi Beğendik Kooperatif Evleri Kaplıcalar kavşağında refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada damat ile araçta bulunan gelin Şüheda (27), Esma (18) ve Hümeyra Yolbilir (25) ile Zahide (23), Emre (24) ve Ceylin Erdoğan (1) yaralandı.

İLK MÜDAHALE VEKİLLERDEN

Yaralılara ilk müdahaleyi, ilçedeki Bahadın Kültür Şenliği’ne katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker yaptı.

Altıok ve Şeker, ambulanslar gelene kadar yaralıların başında durdu.

Yaralıların Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından, milletvekilleri araçlarına binerek Bahadın Kültür Festivali’ne katılmak üzere yoluna devam etti.

 

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